Un lundi ensoleillé mais très froid à Lyon

C'est une journée lumineuse mais très fraiche qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce lundi 13 janvier.

Pour débuter cette nouvelle semaine, c'est une journée ensoleillée qui attend la région lyonnaise ce lundi 13 janvier. Sous un anticyclone, quelques nuages seront présents en matinée avant de laisser place à un large soleil qui dominera la seconde partie de la journée.

Côté température, il fait -4 degrés ce lundi matin et le mercure ne dépassera pas les 1 degré ce lundi après midi. Des valeurs très fraiches et largement en dessous des normales de saison. Et un froid qui devrait s'installer toute la semaine à Lyon.