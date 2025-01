Grand concert de l'ONL à la Tête d'Or : la deuxième édition annulée

La Ville de Lyon a annoncé ce jeudi 23 janvier, au cours du conseil municipal, l'annulation de la deuxième édition du grand concert gratuit de l'orchestre national de Lyon à la Tête d'Or.

C'est un concert qui avait réuni, en juin 2023, 25 000 lyonnais au parc de la Tête d'Or. Pour sa première édition, le grand concert gratuit de l'orchestre national de Lyon (ONL) avait été une franche réussite. Mais sa deuxième édition n'aura pas lieu en 2025. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi 23 janvier Audrey Henocque, l'adjointe à la culture et aux finances, lors du conseil municipal.

Si la droite, soutenue par les groupes Progressistes et Républicains, Pour Lyon et Lyon en commun, avait déposé une motion pour le maintien de l'évènement, ce dernier ne sera pas reconduit en 2025. La suppression de ce concert ferait économiser 350 000 euros à la municipalité.

Le grand concert de l'ONL avait été ciblé, tout comme le feu d'artifice du 14 juillet, par la Ville comme piste d'économies face à la baisse des dotations de l'Etat en 2025. "Bien que l’Auditorium soit très dynamique dans ses projets et connaissent une grande fréquentation qui lui permet de se financer par de la trésorerie propre, il fait face à une importante inflation des coûts et des salaires comme toutes les structures culturelles et connaît un déficit de plusieurs centaines de milliers d’euros depuis quelques années" a ainsi expliqué Audrey Henocque en conseil municipal.

Nathalie Perrin-Gilbert, ex-adjointe à la culture, avait demandé la suppression du festival Entre Rhône et Saône plutôt que le concert de l'ONL. La députée Sandrine Runel, pour le groupe Socialistes, avait également exprimé son inquiétude concernant la possible annulation de l'évènement.

De son côté, la Ville a dit espérer pouvoir organiser de nouveau le concert en 2026 et appelle dès à présent les financeurs à se faire connaître.