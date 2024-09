L’Orchestre national de Lyon propose de redécouvrir des bandes originales de films ayant puisé dans l'œuvre du compositeur autrichien, dans le cadre d’un concert gratuit au Centre commercial Westfield La Part-Dieu.

Mozart au cinéma, c’est bien sûr Amadeus de Miloš̌ Forman, portrait fulgurant et inégalé du compositeur viennois, mais on ne compte pas le nombre de films qui ont, dans l’histoire, emprunté tel ou tel extrait de l’œuvre mozartienne pour illustrer des scènes cultes.

On pense à l’adagio du Concerto pour clarinette dans Out of Africa, à Jean Carmet, mari trompé, interrompant d’un coup de timbale la Symphonie n° 40 dans Le Grand Blond avec une chaussure noire : autant de rendez-vous entre Mozart et le 7e art que l’Orchestre national de Lyon, sous la direction de Laurent Zufferey, propose ici de nous faire revivre.

Un concert un peu spécial donné exceptionnellement dans le centre commercial de la Part-Dieu et entièrement gratuit.

Mozart fait son cinéma – Mercredi 25 septembre à 12 h 30 dans le centre commercial de la Part-Dieu - www.auditorium-lyon.com