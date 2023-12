"Villages d'avenir" : 283 communes soutenues en Auvergne-Rhône-Alpes

La liste des communes qui bénéficieront du programme "Villages d'avenir" a été dévoilée, 2 458 villages sont concernés.

Annoncé par la Première ministre Elisabeth Borne en juin dernier dans le cadre du plan France Ruralités, le programme "Villages d'avenir" sera lancé en janvier 2024. Il doit notamment servir à revitaliser les communes rurales de moins de 3 500 habitants dans le respect des enjeux de transition écologique. Cela passe par une aide apportée aux élus dans la réalisation de leurs différents projets. Le tout aura nécessité un investissement du gouvernement à hauteur de 2 milliards d'euros.

Des projets diversifiés

Les élus locaux devaient préalablement déposer un dossier de candidature, examiné ensuite par les préfets et d'autres collectivités locales. Ainsi, sur les 2 458 villages sélectionnés, 283 se situent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En particulier, une partie des projets retenus portent sur la rénovation de bâtiments, la transition énergétique et la construction de logements. Les autres doivent aider au développement du numérique, de l'économie et du tourisme dans les communes.

Ce programme vient d'ailleurs compléter ceux du même type comme Action coeur de ville, Petites villes de demain ou Territoires d'industrie. Piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), "Villages d'avenir" doit "faciliter le quotidien des élus développeurs de leurs commues", selon un communiqué du gouvernement. Ces villages peuvent être accompagnés pendant 12 à 18 mois dans leurs projets et orientés si besoin vers des dispositifs et des aides de l'Etat déjà existants. Au total, 2,2 millions de personnes sont concernés dans toute la France.

