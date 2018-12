Gilets jaunes : opération escargot à Lyon

Manifestation des « gilets jaunes » (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Réunis à Bron, des motards en gilets jaunes ont pris la direction de la cour d'appel, dans le 5e arrondissement, au pas.

Déjà perturbée sur les autoroutes A6 et A7, le trafic routier devrait s'engorger aux abords de Lyon, où un opération escargot est en cours. La soixantaine de motard réunie devant l'hippodrome de Parilly, à Bron, a pris le guidon peu après 10 heures, direction les 24 colonnes, dans le 5e arrondissement de Lyon. Devant la cour d'appel ils entendent protester contre la répression envers le mouvement des "gilets jaunes". Il prendront ensuite la direction de Beynost et de Clauire via le périphérique Nord.

