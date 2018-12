Gilets jaunes, l'autoroute A6 coupée à Villefranche-sur-Saône

La circulation est interrompue dans les deux sens sur l'axe autoroutier dans le nord du Rhône, selon une décision préfectorale, alors qu'une opérations des "gilets jaunes" est en cours au péage de Limas-Villefranche.

Ils ont repris leur position depuis l'aube. Grand classique de la mobilisation dans le Rhône, le blocage du péage de Villefranche-Limas a repris, tôt, ce samedi matin. La préfecture a anticipé en fermant l'axe entre Anse et Mâcon."L’autoroute A6 est fermée dans les 2 sens de circulation entre la limite du département et l'A466, a prévenu la préfecture.

L’autoroute A46N est fermée dans les 2 sens de circulation entre les jonctions A6/A466. Soyez prudents !". Le blocage devrait être maintenu en ce samedi d'acte V du mouvement. Les usagers devront contourner le secteur par l'A42 et l'A40 avec un surcoût de péage. D'autres mobilisations sont annoncées un peu partout dans le département (voir ici)