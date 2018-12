Gilets jaunes : la circulation perturbée en vallée du Rhône sur l'A7

Les Lyonnais et Rhodaniens qui prévoyaient de descendre passer le week-end plus au sud devront prendre leur mal en patience sur l'autoroute A7, qui connaît déjà des perturbations du fait de la mobilisation des "gilets jaunes".

Rien de nouveau sous le soleil. Les départements du Sud de la France, Vaucluse, Gard et Bouches-du-Rhône en tête, étant largement impactés par le mouvement des "gilets jaunes", la circulation est déjà perturbée ce matin en vallée du Rhône. L'entrée et sortie de l'autoroute est perturbée à Chanas depuis tôt ce matin. Plus au sud, la sorite Avignon Nord est fermée, alors que celles d'Orange Sud et Avignon Sud sont filtrées. Les blocages dans le secteur d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, pourraient se répercuter sur l'A7. La situation n'est pas meilleure en continuant vers le Languedoc, avec la coupure de l'autoroute A9 à Montpellier. Des difficultés qui pourraient se répercuter plus haut en vallée du Rhône au fil des heures.