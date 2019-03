La préfecture attend quelques centaines de manifestants tout au plus ce samedi à Lyon, pour l'acte XIX de la mobilisation des Gilets jaunes.

Une semaine après s'être greffés à l'impressionnant cortège des la Marche pour le climat (lire ici), les Gilets jaunes se retrouveront pour une 19e semaine consécutive de mobilisation, ce samedi, à Lyon. Ils devraient être moins nombreux que pour les actes précédents. La préfecture attend quelques centaines de personnes tout au plus.

Une estimation qui correspond au nombre de personnes intéressées - un peu plus de 700 - par l'évènement Facebook "Lyon Bellecour acte 19 marée jaune", relayé par plusieurs groupes locaux. Les Gilets jaunes se retrouveront sur la place Bellecour à 14 heures. Un second rendez-vous est donné, à 19 heures, place des Terreaux. Le groupe Gilets jaunes Lyon centre appelle par ailleurs à un rassemblement matinal, place Guichard, de 10 heures à 13 heures. Un peu plus de 100 personnes sont intéressées par l'évènement Facebook "Acte XIX - Sens de l'effort ? Retour vers le pouvoir".

A Villefranche-sur-Saône un rendez-vous a été donné au parking du magasin Decathlon, à 14 heures, via le groupe Facebook local, mais n'a pas trouvé grand écho. A Givors, le point de ralliement se situe toujours au rond-point de la zone commerciale. Les Gilets jaunes devraient s'y retrouver à partir de 9 heure du matin.

Aucune manifestation n'a été déclarée en préfecture.