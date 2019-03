Gilets jaunes : pas d'interdiction de manifester à Lyon

Alors que les préfets de plusieurs département ont pris des interdictions de manifester dans certaines villes ou certains quartiers de métropoles dans le pays, le Rhône ne connait aucune interdiction formelle, pour l'acte XIX de la mobilisation des Gilets jaunes.

La patrie de l'ancien ministre de l'Intérieur est l'une des seules grandes villes française n'ayant pas fait l'objet d'interdiction de manifester. A Toulouse, Bordeaux, Paris ou Rennes notamment, les préfets ont pris des arrêtés pour interdire les manifestations dans certains quartiers. La préfecture du Rhône nous a assuré qu'il n'en serait rien dans le département.

Pas de militaires non plus

Par ailleurs, et en dépit des annonces du gouvernement (lire ici), les militaires ne seront pas non plus mobilisés sur d'éventuelles manifestations, annoncées peu fournies, dans le Rhône. "Les forces sentinelles n'interviendront pas sur le maintien de l'ordre, nous a-t-on assuré du côté de la préfecture. Elles seront mobilisées sur leur mission d'anti-terrorisme, comme d'habitude.