Gilets jaunes : les manifestations à Lyon et dans le Rhône pour l'acte 22

Malgré l'interdiction de manifester dans un périmètre restreint de l'hypercentre lyonnais, des rassemblement sont bien prévus dans la capitale des Gaules, comme dans le reste du département du Rhône pour ce 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes.

Lyon étrenne l'interdiction de manifester ce samedi. Dans un périmètre très restreint certes, qui se limite au coeur de ville commerçant, de la place Bellecour à celle des Terreaux entre les rues de la République et de Brest (lire ici). Une décision prise par le préfet, Pascal Mailhos, en accord avec Gérard Collomb, le maire de Lyon, comme le réclamaient les commerçants, alors que plusieurs villes françaises ont déjà usé de cette contrainte lors des week-ends précédents (lire ici).

Manifestation à Lyon malgré l'interdiction

Mais il en faut plus pour décourager les Gilets jaunes lyonnais et rhodaniens. Qui seront au rendez-vous pour un 22e samedi consécutif de mobilisation. A Lyon, le point de ralliement a été fixé devant le bouquet de fleur de la place Antonin Poncet, à 14 heures. L'évènement Facebook qui relaie ce rassemblement "pour une justice sociale, fiscale et climatique" intéresse près de 2500 personnes. Cette manifestation a été déclarée nous a confirmé la préfecture, précisant que le défilé était prévu hors Presqu'île.

Opération escargot sur le périphérique lyonnais

Une opération escargot est également prévue ce samedi à Lyon, afin de protester contre la volonté de l'exécutif métropolitain de réduire la vitesse maximale de 90 à 70 km/h sur le périphérique. Le rendez-vous est fixé à 11 heures devant le Palais des Sports de Gerland. Le parcours conduira les contestataires sur le périphérique Laurent Bonnevay et les quais de Rhône, jusqu'à la place Antonin Poncet.

Rassemblement régional à Roanne

Avant un nouvel "ultimatum", à Paris, le 20 avril, la convergence sociale et climatique du 1er mai et le retour sur les ronds-points le 4 mai, pour le "grand banquet", célébrant les 2 ans d’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, un nouvel appel régional a été lancé. Les Gilets jaunes d'Auvergne-Rhône-Alpes sont ainsi exhortés à gagner la ville ligérienne de Roanne, ce samedi. Le rendez-vous est donné à 13 heures, au rond-point des Canaux. Une mobilisations annoncée par plusieurs évènements Facebook, dont l'un compte 1700 personnes intéressées, et un autre moins de 500.

Ailleurs dans le Rhône, des covoiturages sont organisés à destination de Lyon et Roanne. Mais les points de blocages habituels devraient être tenus, notamment à Givors, sur le rond-point de la zone commerciale et à Villefranche-sur-Saône, sur le rond-point des Chantiers, le matin dans les deux cas.