Lyon - Gilets Jaunes : quel périmètre interdit aux manifestations samedi ?

La préfecture du Rhône vient d'annoncer le périmètre où les manifestations seront interdites ce samedi de 12h à 20h à Lyon pour l'acte XXII des Gilets jaunes.

En début de semaine, le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, a annoncé qu’il allait prendre un arrêté interdisant les manifestions de Gilets jaunes samedi dans la presqu'île de Lyon. Ce jeudi, la préfecture a annoncé quel périmètre sera concerné. Ainsi, samedi il sera impossible de manifester entre la rue de la République, place Bellecour, rue Joseph Serlin, rue Paul Chevenard, rue de Brest, rue Émile Zola et la rue Colonel Chambonnet. Cette décision du préfet Pascal Mailhos a été prise après concertation avec le maire de Lyon Gérard Collomb et les associations des commerçants. Ce périmètre sera mis en place de 12h à 20h dans le périmètre ci-dessous. Selon la loi, toute personne qui participera à une manifestation non autorisée dans certains secteurs de Lyon s'exposera à une amende de quatrième classe, soit 135 euros, et cela autant de fois que sa présence sera constatée dans les secteurs concernés. Les organisateurs de rassemblement risqueront six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.