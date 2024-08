Afin de limiter l'augmentation de la température de l'eau de l'Ain, EDF va réaliser deux lâchers d'eau au barrage d'Allement.

En raison des fortes chaleurs des dernières semaines, la préfecture de l'Ain annonce deux lâchers d'eau dans la rivière éponyme. Cela va notamment permettre d'améliorer ses conditions écologiques et de limiter le réchauffement de l'eau.

Les lâchers d'eau servent à évacuer une partie de l'eau d'un barrage et interviennent pour différentes raisons. Ils sont souvent réalisés pour produire plus d'énergie, lorsqu'un cour d'eau déborde en amont ou qu'il faiblit en aval.

Le débit d'eau multiplié par trois

EDF, qui exploite le barrage, va donc procéder à un premier lâcher d'eau dans la nuit du 10 au 11 août. Cela va faire passer le débit de l'Ain en aval de 12,3 à 42 mètres cubes par seconde (m³/s) pendant 12 heures. Une fois le débit redescendu, un second lâcher est prévu dans la nuit de lundi à mardi. Le débit repassera alors de 12,3 à 42 m³/s jusqu'au 13 août à midi.

Pour des raisons de sécurité, le stationnement est interdit sur les berges et les îles de l'Ain pendant ces deux jours. Cela concerne 27 communes situées en aval de la rivière dont Jujurieux, Ambronay, Pont-d'Ain, Samognat, Blyes, Poncin et Varambon. Mais aussi Dortan, Corveissiat, Matafelon, Cize, Bolozon, Hautecourt, Serrières, Neuville, Saint-Jean-le-Vieux, Priay, Villette et Châtillon-la-Palud. Ainsi que Saint-Maurice, Villieu-Loyes, Chazey, Charnoz, Saint-Jean-de-Niost, Saint-Vulbas, Loyettes et Saint-Maurice-de-Gourdans.