Voie Lyonnaise n°12 : un nouveau plan de circulation expérimenté dans le Vieux Lyon

La Métropole de Lyon lance l'expérimentation de son plan de circulation ajusté dans le secteur Trion-Vieux Lyon ce lundi 12 août.

Dans le cadre du passage de la Voie Lyonnaise n°12 dans le 5e arrondissement, le plan de circulation du secteur Trion-Vieux Lyon sera ajusté à partir du 12 août. Cette phase d'expérimentation permettra ainsi aux usagers de tester le dispositif jusqu'à juin 2025.

Sens unique, chaussée resserrée : quels changements ?

D'ici 2030, la Voie Lyonnaise n°12 accueillera 10 000 cyclistes par jour et fera 19 kilomètres de long. Elle traversera la Métropole de Lyon d'Est en Ouest, connectant ainsi les 2e, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements. Elle passera également par Saint-Priest et Bron. Une phase d'expérimentation était donc nécessaire pour un projet d'une telle envergure. Celle-ci va notamment permettre à la Métropole d'ajuster au mieux les rues et la cohabitation des mobilités dans l'espace public.

Plusieurs axes du 5e arrondissement verront ainsi leur circulation modifiée. La rue de l'Antiquaille sera désormais à sans unique afin d'élargir les trottoirs et créer une piste cyclable à double-sens. La montée du Chemin Neuf sera quant à elle réservée aux automobilistes ayants droit ainsi qu'aux secours et taxis. Des écluses de resserrement de la chaussée ont aussi été installées dans les rues Radisson et Trion. Enfin, les marquages de rappel de la limitation à 30 km/h ont été renforcés dans le secteur.

