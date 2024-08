Expositions : Pierre Cardin & Paco Rabanne, couturiers de l’audace

L’atelier-musée du Chapeau de Chazelles-sur-Lyon rend un hommage exceptionnel à Pierre Cardin et Paco Rabanne pour leurs chapeaux et casquettes révolutionnaires.

Bien qu’ils aient des univers esthétiques très différents, Pierre Cardin et Paco Rabanne appréhendaient tous deux le vêtement et la coiffe comme une sculpture en mouvement.

Partageant un même désir de transgression et de démocratisation de la mode, ils l’ont totalement révolutionnée, le premier ayant souvent imaginé des combinaisons futuristes et colorées, le second des robes importables qui expérimentaient le plastique et le métal. Pierre Cardin a ainsi créé des chapeaux et casquettes en feutre aux lignes avant-gardistes (produits par les établissements Fléchet de Chazelles-sur-Lyon) tandis que Paco Rabanne a puisé son inspiration dans les technologies contemporaines et les civilisations anciennes.

L’atelier-musée du Chapeau leur rend hommage en présentant leurs créations des années 1960-1990, conservées dans ses collections et celles prêtées par les institutions partenaires : quarante chapeaux, coiffes et casquettes issus de l’atelier-musée du Chapeau, dix tenues de haute couture et prêt-à-porter de la maison Paco Rabanne et du musée Pierre-Cardin à Paris, du musée du Peigne et de la Plasturgie (Oyonnax), une sélection d’accessoires, lunettes et bijoux ainsi qu’un ensemble d’objets de chapellerie liés au travail de l’usine Fléchet pour la maison Pierre Cardin.

Pierre Cardin & Paco Rabanne, couturiers de l’audace – Jusqu’au 3 novembre à l’atelier-musée du Chapeau, à Chazelles-sur-Lyon (Loire)

www.museeduchapeau.com