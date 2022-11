Est-ce sa fille parviendra à redonner trois étoiles au restaurant "La Maison des Bois" à Manigod en Haute-Savoie ? Fermé depuis trois ans, l'établissement, classé deux étoiles avant sa fermeture, devrait réouvrir ses portes le 16 novembre 2022. Ce ne sera plus Marc Veyrat qui sera à la tête du restaurant, mais sa fille Elise, comme l'a annoncé le journal Le Dauphiné mardi 1er novembre.

"Je serai présent pour l'accompagner, mais je saurai rester à ma place. J'adore ma fille, et mon plus grand rêve, c'est qu'elle réussisse dans la profession", explique le célèbre cuisinier au chapeau. "J'espère surtout qu'Élise va mettre tout son cœur dans cet établissement, que je suis si fier de lui transmettre et qu'elle sera aussi heureuse que j'ai pu l'être auprès des clients", poursuit le chef âgé de 72 ans. Il dit se tourner lui-même vers d'autres projets avec notamment l'ouverture d'un restaurant dans la très huppée station de ski de Megève

Ce futur restaurant, qui doit ouvrir en décembre, répondra au nom de "Shuss by Marc Veyrat". Il sera situé près des pistes de ski de la station.

Marc Veyrat avait perdu fin 2019 un procès en référé contre le Guide Michelin à la suite de la rétrogradation du restaurant de Manigod de trois à deux étoiles. Il n'avait jamais digéré cette rétrogradation. Après la remise des étoiles, il avait rencontré des inspecteurs du guide et n'avait pas accepté leurs critiques. "La seule raison émise était de confondre l'émulsion de reblochon et de beaufort avec du cheddar, c'est une honte pour la région. Vous êtes des manipulateurs de la gastronomie, vous ne connaissez rien sur l'identité du terroir", s'était offusqué Marc Veyrat dans un communiqué.