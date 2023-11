Fusillades au Tonkin : les 5 mesures de la préfète du Rhône

Le ministre de l’Intérieur a demandé à la préfète du Rhône de sécuriser les rues du quartier du Tonkin, à Villeurbanne, miné par les règlements de compte, sur fond de trafic de stupéfiants.

Lors d'une opération de sécurisation au Tonkin, Fabienne Buccio, préfète du Rhône, a annoncé plusieurs mesures de renforcement de la sécurité dans les rues du quartier de Villeurbanne. Sur demande du ministre de l'Intérieur, la représentante de l'Etat promet : des renforts de CRS "le temps nécessaire", des opérations quotidiennes de sécurisation, une réunion en début de semaine avec les acteurs concernés afin d'améliorer la mobilisation collective (éducation nationale, police, mairie, et transporteurs), une réunion avec les collectifs de riverain et enfin, la création d'un canal d'informations avec ces derniers.

"Les habitants veulent participer. C'est pourquoi, avec ce canal, il leur sera plus facile de nous aider dans la lutte contre la délinquance et d'une manière plus sécuritaire. Reste à déterminer quelle forme cela prendra", a-t-elle déclaré pour Lyon Capitale.

🔴⚫ VIDÉO. "Les forces de l'ordre seront présentes quotidiennement pour protéger le Tonkin et ses écoles" a déclaré la préfète du Rhône Fabienne Buccio pic.twitter.com/TqIBoYMQO6 — Lyon Capitale (@lyoncap) November 11, 2023

La délinquance en baisse de 6% à Villeurbanne

Ces décisions font suite aux récents événements qui secouent les habitants du Tonkin depuis une semaine. En effet, le quartier a été le théâtre de trois fusillades en cinq jours. Dès lors, les forces de l'ordre ont procédé à trois interpellations. Deux des individus interpellés sont inculpés pour vol de véhicule et trafic de stupéfiants.

Depuis le début de l'année 2023, la police a procédé à une centaine d'interpellations liées aux stupéfiants et émis 4 800 amendes forfaitaires délictuelles pour sanctionner les consommateurs à Villeurbanne. Par ailleurs, la delinquance a diminué de 6% dans la ville par rapport à 2022.