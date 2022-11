Fripes et seconde main : où chiner à Lyon ce samedi ?

La mode vintage et le seconde main ont le vent en poupe, et Lyon suit la tendance. La preuve avec quelques adresses où il fait bon trouver la perle rare en ce début d'automne.

Entre les friperies éphémères, les nouvelles adresses et les lieux incontournables pour s'habiller seconde main tout en peaufinant son style, les Lyonnaises et Lyonnais peuvent se targuer d'avoir l'embarras du choix. Cet après-midi, ils peuvent par exemple profiter du festival Frip'arty, au Croiseur (Lyon 7e). Jusqu'à 19h, il est possible de profiter d'un "vintage corner", de stands de créateurs et créatrices avec bijoux, bananes, céramique, vêtements, etc. Des coiffeurs sont aussi disponibles pour proposer des coupes non genrées. L'événement se poursuit en musique avec des DJ sets jusqu'à 1h.

Une nouvelle adresse en bas des pentes

Le monde de la fripe lyonnaise compte désormais une nouvelle adresse, au 19 rue René Leynaud, au sein du Village des créateurs. La boutique s'ouvre aujourd'hui et s'appelle Les Dégoteuses. Elle est lancée par Anaïs Castello, à la tête d'un concept éponyme qui proposait, de façon éphémère et depuis presque deux ans, des événements en collaboration avec des cafés et créateurs "pour se faire connaître et trouver son public", explique le site Lyon Femmes. C'est pour répondre à une grande demande que l'adresse physique permanente est née, indique la fondatrice. Tout le monde devrait y trouver son bonheur, entre pièces vintage, marques tendance et styles variés.

Les Dégoteuses s'ajoutent donc à la liste d'adresses de friperies plus établies, figures du seconde main à Lyon. On pense notamment à la jolie boutique Look Vintage, installée Quai de Bondy (Lyon 5e), au concept éthique Bon fripe, bon genre, dans un immeuble rue de Brest (Lyon 2e), au récent Kilo shop situé proche de l'Opéra, ou encore au magasin Minimaxxx, rue Henri IV (Lyon 2e), qui propose des vêtements à des prix très accessibles. De quoi satisfaire tous les budgets...et tous les styles.