Réseau TCL : le tram T4 partiellement à l'arrêt dimanche soir

Le réseau lyonnais TCL annonce que des opérations d'élagage seront réalisées par la Métropole sur la ligne T4, trois dimanches ce mois-ci.

Ces opérations se feront sur l'infrastructure de la ligne de tramway T4, les dimanches 6, 20 et 27 novembre en soirée uniquement, afin de minimiser l'impact sur l'exploitation. Ces opérations sont initiées pour garantir la maintenance du réseau et sa sécurité. "Pour assurer la meilleure qualité de service possible, les équipements sont régulièrement entretenus", indique le réseau.

A partir de 20h30, la ligne T4 circulera de La Doua Gaston Berger à Lycée Lumière. Les derniers départs et le détail des bus relais qui assureront la continuité de service sont consultables sur le site de TCL.

Fin des travaux sur le funiculaire F1 dimanche soir

Dans le Vieux Lyon, les travaux de maintenance annuelle sur le funiculaire qui relie Saint-Jean à Saint-Just s'achèveront dimanche soir. Le service devrait donc reprendre dès lundi 7 novembre. D'ici là, des bus relais sont mis à disposition des usagers pour desservir les stations Saint-Just, Minimes et Fourvière, dans les deux sens de la circulation, avec une fréquence de passage entre 7 et 15 minutes.