France - Argentine : à Lyon, tous derrières les Bleus dans les rues

À l'occasion de la finale de la Coupe du Monde opposant les Bleus à l'Argentine, les Lyonnais sont de sortie.

Les Argentins mènent pour le moment 2 buts à 0 à la mi-temps. Les visages français se ferment, la désillusion se lit dans les yeux à Lyon. Suite à une première partie plutôt serrée entre les deux équipes, les Argentins ont concédé un penalty qu'ils ont transformé. Les hommes de Lionel Messi ont par la suite agrandit le score avec un but de Di-Maria sur un contre.

Dans les bars à #Lyon la déception des supporters français après l'ouverture du score par l'Argentine.#CoupeDuMondeFIFA pic.twitter.com/GcyOEMHfRn — Lyon Capitale (@lyoncap) December 18, 2022

Les supporters lyonnais sont tous derrière les Bleus. En Presqu'île, on voit peu de drapeau bleu ciel et blanc. C'est le bleu, blanc, rouge qui fait la loi. Pour le moment, sur le terrain, la situation est à l'inverse. Pour la seconde période on entendra encore dans les rues la ferveur française derrière l'équipe de France.

