Flocons de neige, éclaircies et pas plus de 4°c ce vendredi à Lyon

L’air devrait une nouvelle fois être glacial ce vendredi 20 janvier à Lyon, où les températures ne dépasseront pas 4° C. Quelques flocons de neige sont annoncés dans la soirée.

Le ciel sera changeant ce vendredi 20 janvier à Lyon. Couvert dans la matinée, il devrait se dégager dans l’après-midi pour offrir aux Lyonnais quelques éclaircies, qui viendront égayer une journée qui s’annonce encore glaciale.

Pas plus de 4°c sont annoncés par Météo France entre Rhône et Saône et ces températures ne devraient être atteintes que dans l’après-midi. Avant cela, dans la matinée le mercure oscillera entre -1 et 3°c. Dans la soirée, le thermomètre devrait afficher 1°C alors que des flocons de neige sont annoncés de 20 heures à 1 heure du matin.