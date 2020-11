Métropole de Lyon : vers la fin des véhicules diesel à Lyon d'ici 2026 ?

Une zone à faibles émissions (ZFE) a été créée depuis le 1er janvier 2020 dans la Métropole de Lyon pour réduire les émissions polluantes et améliorer la qualité de l'air sur le territoire. Pour l'instant, Lyon, Villeurbanne et Caluire sont concernés. Le périmètre géographique va être étendu et des véhicules, notamment diesel, pourraient ne plus pouvoir circuler ces prochaines années à Lyon.

La Métropole de Lyon a créée une zone à faibles émissions (ZFE) pour réduire les émissions polluantes et améliorer la qualité de l’air sur le territoire. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les camions et camionnettes professionnels ayant des vignettes Crit'air 4, 5 ou non classés sont interdits à l'intérieur du périmètre, en gros à Lyon, Villeurbanne et Caluire.

À partir du 1er janvier 2021, les véhicules munis de vignettes Crit'Air 3 ne seront plus autorisés dans le périmètre.



Elargissement du périmètre, évolution des condition d'accès

Arrivés au pouvoir en juin 2020, les écologistes veulent élargir ce périmètre. Un comité de pilotage de la ZFE s'est réuni ce mardi. En discussions, l'élargissement du périmètre mais aussi l'évolution des conditions d'accès. Les conclusions seront soumises à un vote à la Métropole de Lyon, où les écologistes ont une large majorité, en mars 2021.

L'objectif du président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, est la sortie du diesel d'ici la fin du mandat, en 2026, avec l'autorisation de circuler dans le nouveau périmètre pour les seuls véhicules disposants des vignettes Crit'Air 0 et 1. Ce nouveau dispositif serait étendu, aussi, aux particuliers.

