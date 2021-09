Fête de la Science 2021 : top départ le 1er octobre à Lyon

Du 1er au 11 octobre, la 30ème édition de la fête de la Science ouvre ses portes à Lyon. 190 animations diverses et variées seront proposées au sein de la métropole.

Conférences, débats, ateliers, jeux, spectacles, expositions, il y en a vraiment pour tous les goûts. À partir de vendredi 1er octobre, petits et grands Lyonnais pourront venir découvrir la science autrement, loin des salles de classe (parfois rébarbatives). Vous pourrez venir "tester, expérimenter, manipuler, découvrir, questionner, comprendre" explique OnlyLyon Tourisme sur son site internet. Avec comme thème "l'émotion de la découverte", la fête de la Science choisi de nous "informer des dernières innovations et préparer le futur".

Une fête de la Science très actuelle

Cette année encore, la fête de la Science se veut pédagogique, pour les petits et les grands. Cependant, avec la crise sanitaire récente, le domaine de la science n'a jamais été autant dans le débat public qu'aujourd'hui. Alors, l'événement s'adapte. La conférence du 5 octobre à l'Ucly qui nous explique "comment fabrique-t-on un vaccin ?" semble plus que jamais d'actualité. Même constat pour l'atelier "virologie" à Saint-Martin-en-Haut le 9 et 10 octobre prochains.

D'autres animations sauront également passionner les plus scientifiques. "Comment Météo France réalise ses prévisions météorologiques ?", "la science des couleurs" ou encore "comment détecter un faux billet de banque ?". Autant de sujets du quotidien présentés lors de cette 30ème édition de la fête de la Science à Lyon.

Découvrez le programme en détail sur le site officielle de la fête de la Science.