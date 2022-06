Fête de la musique : à Lyon, des métros jusqu'à 2h du matin ce mardi

Ce 21 juin, c'est la traditionnelle Fête de la musique à Lyon. Les métros fonctionneront notamment jusqu'à 2h du matin sur le réseau TCL.

Les métros A, B, C et D, seront prolongés jusqu'à 2h du matin. Le funiculaire vers Fourvière fonctionnera lui jusqu'à minuit.

Pour faciliter les déplacements en transport en commun, TCL réactive son offre TCL en Fête, un ticket à 3,30 € accessible dès 16 h et valable jusqu'à la fin du service.

A l'occasion de cette cuvée 2022, un boulevard musical sera notamment proposé sur plus de 6 kilomètres entre les mairies de Villeurbanne et de Lyon, via les cours Emile-Zola, Vitton et Franklin-Roosevelt, complètement coupés à la circulation pour l'occasion.

Si des concerts sont prévus un peu partout dans Lyon, la préfecture du Rhône a pris un arrêté préfectoral pour le "bon déroulement des festivités" et la garantie du "respect de la tranquillité publique". Ainsi, du 21 juin, 17 heures, au 22 juin, 5 heures du matin, dans l’ensemble du département du Rhône :