Réforme des retraites : la coordination éducation de Villeurbanne manifeste ce 31 janvier

La coordination éducation de Villeurbanne appelle les villeurbannais à se rassembler à midi place Lazare Goujon mardi 31 janvier, contre la réforme des retraites.

L'appel est national. Après un premier coup d'envoi dans les rues de France et de Lyon jeudi 19 janvier, l'intersyndicale lance un nouvel appel national à la grève générale mardi 31 janvier, contre la réforme des retraites. La coordination éducation de Villeurbanne répond présent et invite les Villeurbannais à se rassembler place Lazare Goujon à partir de 12 heures, avant de rejoindre le cortège interprofessionnel de Lyon à la Manufacture des Tabacs dès 14 heures.

Une mobilisation pour l'éducation

La coordination éducation de Villeurbanne attend du gouvernement, une politique plus juste et équilibrée pour l'éducation, au lieu de "gonfler les budgets de la défense et de la police", appuie la coordination. A titre d'exemple, le comité de Villeurbanne évoque de faibles moyens déployés par l'administration. "Cette politique se traduit par une baisse drastique des moyens alloués aux collèges et aux lycées. Les familles des établissements publics connaissent des difficultés croissantes mais nous ne rencontrons que le déni d’une administration qui refuse d’accorder des moyens supplémentaires à des établissements qui relèvent pourtant ou devraient relever de l’éducation prioritaire" ajoute la coordination éducation Villeurbanne.

Pourtant, le premier budget de l'Etat est de loin l'Éducation nationale. Pour 2023, le ministère connaîtra "une hausse inédite" de ses crédits de 3,7 milliards d'euros, à 60,2 milliards d'euros. Le budget de la Défense, en 2e position, s'élève quant à lui à 43,9 milliards et connaît une augmentation de 3 milliards d'euros.