Face à l'échec e-Vélo'v, la Métropole de Lyon présente son nouveau vélo électrique

Face à l'échec de e-Vélo'v représentant seulement 3 % des abonnés, la Métropole de Lyon a dévoilé ce vendredi son nouveau service de Vélo'v électrique déployé en 2025.

En septembre, nos confrères de Rue89Lyon révélaient que le service e-Vélo'v avec batterie amovible, imaginé par le précédent exécutif, ne parvenait pas à convaincre les Grands lyonnais. Deux mois plus tard, Bruno Bernard, président EELV de la Métropole de Lyon a présenté le nouveau service de Vélo'v électrique... qui ne sera déployé qu'en 2025.

Le président s'est fendu d'un petit tacle à l'encontre de son prédécesseur, expliquant qu'il "ne croyai(t) pas beaucoup" en un service nécessitant de transporter sa propre batterie. "Ce n'est pas l'esprit Vélo'v", a-t-il jugé. Il faut dire que les chiffres lui donnent raison puisque seules 3 200 personnes ont souscrit au service de vélo électrique sur un total de près de 90 000 abonnés.

La Métropole de Lyon a dévoilé ce vendredi 10 novembre un nouveau e-Vélo'v pour relancer le service très peu utilisé jusqu'à présent. (Crédit Nathan Chaize)

Après un an de tractation avec l'entreprise JCDecaux, l'élu a donc annoncé fièrement le déploiement en 2025 de 2 500 nouveaux e-Vélo'v (sur une flotte totale de 5 000 vélos) à assistance électrique embarquée. Outre sa nouvelle couleur - dont d'aucuns jugeront qu'elle est inadaptée à Lyon - ces nouvelles bicyclettes apportent avec elles de nombreux changement. Lyon Capitale fait le point.

Une batterie intégrée, cinq fois plus puissante

Pour retrouver ce qu'il appelle "l'esprit Vélo'v", Bruno Bernard a souhaité que les nouveaux biclous électriques du service disposent d'une batterie intégrée et non plus amovible. L'utilisateur n'aura donc plus besoin de la transporter dans son sac pour venir l'insérer dans le vélo comme c'était le cas avec l'ancien service. Les batteries, cinq fois plus puissantes que leurs prédécesseures disposeront d'une autonomie de 40 km et se rechargeront automatiquement en station. L'application mobile permettra de visualiser le niveau de charge des vélos et proposera également un module de navigation avec des itinéraires adaptés. Un support téléphone sera présent sur le vélo ainsi qu'un port USB permettant la recharge.

Les anciens Vélo'v électriques seront récupérés par JCDecaux qui en transformera une partie en vélos classiques et utilisera le reste de la flotte pour des pièces détachées permettant la maintenance des vélos en service, réalisée dans un atelier situé à Villeurbanne. Les batteries portatives seront quant à elles réutilisées dans d'autres villes.

Du changement côté tarifs

Pour financer le déploiement de ce nouveau service sans surcoût, les tarifs des abonnements Vélo'v classique vont légèrement augmenter. Ainsi, la formule au tarif plein passera de 31 € à 39 € par an. La formule 14-25 ans passera de 16,50 € à 19,50 € par an. Le tarif solidaire reste quant à lui à 15 €. Il sera néanmoins possible de mensualiser ses paiements pour rendre le service plus accessible. Le déblocage simple pour un trajet passera quant à lui de 1,80 € pour 30 minutes à 1 €. Pour chacune de ces formules, il sera possible d'accéder à un Vélo'v électrique en déboursant 1 € de plus pour un trajet de 30 minutes.

Les tarifs des formules e-Vélo'v vont quant à eux baisser, l'abonnement plein tarif passant de 155 à 99 € par an et 78 € pour les 14-25 ans, avec là-aussi la possibilité de mensualiser son paiement. Le tarif solidaire s'établit à 49,20 €. Au-delà de six trajets par jour, l'utilisation sera facturée 1 € par trajet pour dissuader des professionnels d'utiliser le service, notamment les services de livraison de repas à domicile.

Options d'abonnement Vélo'v. (@Métropole de Lyon)

Des travaux toute l'année, sans perturbation sur le service

Le déploiement de ces 2 500 nouveaux vélos va nécessiter d'importants travaux sur les 428 stations de l'agglomération lyonnaise. Tous les points d'accroche devront en effet être adaptés à ce nouveau service pour permettre la recharge des vélos. La Métropole assure néanmoins qu'aucune dépense supplémentaire ne sera nécessaire, elle va toutefois procéder à une modification de l'échéancier de paiement de son contrat avec JCDecaux. Elle procédera à des versements plus importants en 2024 et 2025 pour permettre la réalisation des travaux, puis ces versements diminueront en 2026 et 2027.

Par ailleurs, Bruno Bernard a confirmé son intention de créer 20 à 30 nouvelles stations d'ici la fin de son mandat.