ZFE : Un an d'abonnement TCL et Vélo'v gratuit en se débarrassant de sa voiture

La Métropole de Lyon va mettre en place une box d'une valeur de 1 000 € permettant à tout habitant de la ZFE de bénéficier des services de mobilités gratuitement en se débarrassant de sa voiture polluante.

La Métropole de Lyon veut récompenser la démotorisation. Alors qu'elle accompagnait déjà financièrement les propriétaires de véhicules polluants passant à l'électrique, elle va accorder des bonus aux Grands lyonnais choisissant de ne pas racheter de voiture.

Autopartage, covoiturage, Vélo'v et TCL gratuits

Baptisées "box multimodales", ces dispositifs combleront un angle mort de la politique métropolitaine. "On nous reprochait souvent d'accompagner l'achat d'un nouveau véhicule mais de ne pas récompenser la démotorisation", reconnaît Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole en charge des déplacements et de l'intermodalité.

La box "Je découvre", permettra ainsi "à tous les métropolitains" de bénéficier d'un accès gratuit au réseau TCL, à l'autopartage, aux Vélo'v et au covoiturage gratuitement, le tout pendant trois mois. "La promotion de la box "Je découvre" sera ciblée sur les publics en situation de requestionner leurs pratiques de mobilités, à des instants-clés de leur vie : mobilité résidentielle, mobilité scolaire, nouveaux salariés, jeunes retraités, nouveaux titulaires d’un permis de conduire", précise la majorité dans la délibération qui sera examinée en début de semaine prochaine à l'occasion de l'assemblée plénière du conseil métropolitain.

Une mise en place dès 2024

La box "Je m'engage" sera quant à elle ouverte aux personnes qui habitent dans le périmètre de la ZFE et permettra de bénéficier d'un accès gratuit ou à un prix préférentiel aux quatre services (TCL, Vélo'v, autopartage et covoiturage) pendant un an. La valeur totale de la box est en moyenne de 1 000 €, cumulable avec une aide à l'acquisition d'un vélo. Attention toutefois, pour bénéficier de cette offre, il faudra s'engager de manière formelle, à l'issue d'un rendez-vous avec l'Agence des mobilités, à la mise au rebut ou la cession (dans le cas d’un véhicule Crit’Air 2) de son véhicule personnel.

"Les métropolitains résidant ou travaillant dans la ZFE pourront bénéficier soit des 2 box successivement, dans une logique de parcours de transition, soit d’une seule box, s’ils n’expriment qu’un besoin de découverte des alternatives sans engagement postérieur, ou inversement, qu’un besoin d’incitation à la démotorisation sans découverte préalable des alternatives", précise la Métropole de Lyon. Les deux boxs seront mises à disposition dès 2024.

