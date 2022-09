Etudes supérieures : l'Université Lyon 2 conteste les propos de l'Unef

Le bâtiment en question n’est "plus accessible" suite à la commission de sécurité du 13 juin qui a listé un nombre conséquent de problèmes portant sur différents points. L'université ajoute que suite à de nombreuses alertes, depuis plusieurs années, sur l’état du bâti et les conditions d’études, l’Université souhaitait souligner, par cette décision, la "détérioration des conditions d’études et de travail, et le manque de moyens financiers pour réhabiliter, voire reconstruire ce bâtiment".

La direction de la communication assure à Lyon Capitale qu'elle n’est "plus en mesure d’accueillir autant d’étudiant.es que les années précédentes, faute de locaux habilités à héberger les enseignements (500 places en moins à la rentrée 2023)."