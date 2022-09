À Dardilly, un grand rassemblement régional de gens du voyage

C'est la première fois qu'une convention régionale des gens du voyage se tient dans la Métropole de Lyon. Selon le journal Le Progrès, entre 1 000 et 1 500 gens du voyage sont attendus du 28 septembre au 9 octobre sur un terrain dont l'Etat est propriétaire sur la commune de Dardilly.

Des éditions précédentes ont déjà été organisées dans les départements de l’Ain et de l’Isère. Les services de l’État, du Conseil Départemental du Rhône et de la Métropole de Lyon accompagnent depuis plusieurs semaines l’association Action Grand Passage, assure la préfecture dans un communiqué de presse. "Ce travail partenarial a permis d’anticiper cet événement en organisant les modalités d’accueil : accès à l’eau potable, maîtrise des risques incendie, mise en place de sanitaires, ramassage des déchets, sécurisation des lieux et des abords… ", ajoute la collectivité.