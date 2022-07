Estivales tassilunoises : un festival familial et gratuit dans l'ouest de Lyon

À quelques minutes de Lyon, la ville de Tassin-la-Demi-Lune lance sa troisième édition des Estivales tassilunoises et offre à tous les publics des animations, des spectacles et des ateliers gratuits.

Histoire de profiter des vacances tout en étant en ville ou pour ceux qui ne partent pas, la ville de Tassin-la-Demi-Lune a concocté un programme qui se déroule dans les jardins de l’hôtel de ville mais aussi dans les parcs de l’Orangerie et de l’Atrium.

Le spectacle d’ouverture, Les Zurbamateurs et Mademoiselle Paillette, rassemble une vingtaine de musiciens et de danseurs, accompagnés d’échassiers, qui entraîneront le public sur des rythmes afro-cubains et brésiliens. Tout au long des Estivales, vous pourrez découvrir les jardins de l’hôtel de ville d’une façon insolite comme avec la compagnie de danse Corps Au Bord dirigée par la chorégraphe lyonnaise Natacha Paquignon.

Guidé par une carte virtuelle, le public est invité à trouver les différents panneaux disséminés dans les jardins et à les scanner, la danse apparaît alors en réalité augmentée et se superpose aux lieux réels. Le 9 juillet, le parcours original sera réalisé en présence des danseurs.

Des phénakistiscopes, praxinoscopes, zootropes reconstitués

L’Art d’être grand-père de la compagnie du Lieu Kommun est un spectacle de marionnettes sous forme de jeu avec, au centre, une malle mystérieuse d’où s’échappent des souvenirs qui vont embarquer les spectateurs dans un monde poétique et onirique. L’association Praximage propose des ateliers pratiques de découverte du pré-cinéma permettant de manipuler et de créer avec des appareils anciens : phénakistiscopes, praxinoscopes, zootropes reconstitués.

D’autres ateliers se dérouleront autour notamment de la transformation des toitures en rucher, terrain de tennis, piscine… ou encore de la ville de demain avec la fabrication de maquettes, en collaboration avec le CAUE du Rhône ; un atelier sur la technique de la sérigraphie, sur la pratique du cirque, des jeux géants (en bois) d’adresse, de réflexion ou encore de stratégie… Les tout-petits se régaleront avec la compagnie Effrontée et ses contes théâtralisés à la découverte de la nature et des animaux.

Le spectacle de clôture Thé Perché, orchestré par les deux acrobates de la compagnie Prise de pied, nous invitera à un cérémonial ancestral : préparer et servir le thé, un cérémonial qui se transformera en une véritable prise de tête (et de pied) avec des situations et des acrobaties drôles et rocambolesques. Un programme joyeux à savourer en famille pour un été ludique et animé.

Les Estivales tassilunoises – Du 8 juillet au 5 août à Tassin-la-Demi-Lune - Programme complet : www.tassinlademilune.fr