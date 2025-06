Auvergne-Rhône-Alpes : les Écologistes offrent un voyage à Laurent Wauquiez… à Saint-Pierre-et-Miquelon

Laurent Wauquiez. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après la proposition de Laurent Wauquiez (LR) d’envoyer les étrangers sous le coup d’une OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, les Écologistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont estimé qu’il valait “mieux en rire qu’en pleurer.”

Alors candidat pour la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez avait formulé en avril dernier une proposition jugée outrancière par une partie de la classe politique : envoyer les étrangers sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à Saint-Pierre-et-Miquelon. "Nous considérions alors que face à l’absurdité et à la démagogie d’une telle proposition, mieux valait en rire qu’en pleurer", écrivent ce mercredi dans un communiqué des élus écologistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des associations comme la Cimade.

Avec malice, ils avaient alors lancé une cagnotte afin d’offrir un voyage à l’ancien président de Région… à Saint-Pierre-et-Miquelon. Une opération symbolique puisque les dons étaient avant tout destinés à La Cimade "qui oeuvre sans relâche depuis des décennies pour le respect des droits des étrangers", indiquent-ils toujours.

Deux mois plus tard, et après avoir récolté 3 500 euros, les conseillers régionaux écologistes Fabienne Grébert et Benjamin Joyeux, Martine Faure-Saint-Aman, Présidente de la Cimade Auvergne Rhône-Alpes ou encore Montazer Khalil, réfugié soudanais, vont donc remettre leur cagnotte à La Cimade le 18 juin prochain à 18 heures au ConfluTime, Esplanade François Mitterrand, en face de l’Hôtel de Région (2e arr.).

