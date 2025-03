À Givors, un homme arrêté pour des vols dans une maison et des voitures 

Un homme de 46 ans a été arrêté le 12 mars à Givors. Il était suspecté de plusieurs vols dans une maison et des voitures dans la commune.

Il était un peu plus de 2h30 mercredi 12 mars lorsque la police reçoit l’appel d’un riverain s’inquiétant de l’attitude d’un homme essayant d’ouvrir plusieurs voitures et des maisons à Givors. D’après Le Progrès, la police a découvert une veste dissimulée sur un chemin à proximité des faits, mais le suspect n’était plus là. C’est finalement une riveraine qui a averti les forces de l’ordre que le suspect était toujours sur place. Il a finalement été interpellé.

Toujours selon nos confrères, cinq personnes ont déposé plainte pour vol et tentative de vol à la roulotte. Une autre a déposé plainte pour violation de domicile après qu’il a reconnu la veste qui lui avait été dérobée. Le suspect, un homme de 46 ans, était déjà connu des forces de l’ordre pour des faits similaires. Il a partiellement reconnu les faits avant d’être présenté au tribunal judiciaire de Lyon le 13 mars en vue d’une comparution immédiate.