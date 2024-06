Epidémie de rougeole : 84 cas recensés dans le Rhône en 2024

Depuis le début d'année, l'Auvergne-Rhône-Alpes fait face à une forte hausse des cas de rougeole, en particulier dans le Rhône.

Santé Publique France et l'Agence régionale de santé (ARS) appellent les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la vigilance. Celle-ci connaît une recrudescence des cas de rougeole depuis septembre 2023. Rien qu'en 2024, 114 cas ont été déclarés, notamment en Ardèche, Haute-Savoie, dans la Drôme et dans le Rhône.

Un malade peut contaminer jusqu'à 20 personnes

Dans ce contexte, l'ARS recommande vivement à toutes les personnes nées après 1980 de vérifier leur statut vaccinal. En effet, dans chaque foyer épidémique, le cas d'origine était une personne non-vaccinée revenant de l'étranger. Cependant, le seul foyer épidémique encore actif dans la région est le Rhône, avec 84 cas entre le 22 janvier et le 4 juin, selon l'ARS.

Pour rappel, la rougeole est une maladie très contagieuse à déclaration obligatoire. Elle est due à un virus transmissible par voies respiratoires ou par contacts directes. En l’absence de mesures de prévention, un malade peut donc contaminer jusqu’à 20 personnes.

Les symptômes apparaissent souvent 10 à 14 jours après l'exposition au virus. Ils se caractérisent par une forte fièvre, de la toux, des écoulements nasaux, les yeux rouges et une fatigue générale. Une éruption cutanée apparait généralement au niveau du visage avant de se répandre sur tout le corps. Des complications respiratoires ou neurologiques peuvent survenir à tout âge, surtout chez les personnes vulnérables. C’est-à-dire les femmes enceintes, les enfants de moins d’un an et les personnes immunodéprimées.

