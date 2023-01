Auvergne-Rhône-Alpes : les écologistes contre la relance des nouveaux réacteurs nucléaires

Les écologistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent jeudi 2 février contre la relance de trois nouveaux réacteurs nucléaires, dont un aux portes de Lyon.

Pour ou contre le nucléaire. Le débat a longtemps fait rage entre les deux camps et pour une majorité des écologistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la technologie nucléaire représente un "danger dans un contexte de réchauffement climatique". Pour faire écho au débat national organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP), le 2 février, intitulé "nouveaux réacteurs nucléaires et projet Penly", les écologistes appellent la population à se mobiliser contre le nucléaire jeudi 2 février, dès 17 h 30, devant la salle de la Garenne, dans le 5e arrondissement de Lyon.

"Une baisse de 30% à 50% du débit du Rhône d’ici à 2050"

Aux yeux des écologistes, le rapport des scientifiques sur le climat prouve sans l'ombre d'un doute, que le nucléaire met en danger les populations. "L'ensemble des études scientifiques sur le climat confirment une baisse de 30% à 50% du débit du Rhône d'ici à 2050", alors que l'eau est utilisée pour refroidir les centrales nucléaires. La CNDP, organisme indépendant du gouvernement, a lancé un débat national "afin de permettre à toute personne en France d’être partie prenante d’un débat crucial pour décider de l’avenir énergétique de notre pays" du 27 octobre au 27 février, portant sur la proposition de construction de six nouveaux EPR2 (nouveaux réacteurs nucléaires), des sociétés EDF et RTE.

Les accélérations de procédure prévues par le projet de loi de la relance nucléaire devraient concerner la centrale de Penly (Seine-Martitime), de Gravelines (Nord), de Tricastin (Drôme) et Saint-Vulbas (Ain). Ce projet irrite les écologistes de la région. "Ce débat porte uniquement sur l’installation d’EPR, dans le plus grand secret, personne n’est au courant. C’est une preuve que ce grand débat est encore une grande mascarade comme Emmanuel Macron en a le secret ! Aujourd’hui, tous les scénarios démontrent qu’une France sobre en énergie et 100% renouvelable est possible. C’est un vrai débat sur l’avenir énergétique de notre pays dont nous avons besoin ! " alarme Maxime Meyer, conseiller régional écologiste.

Répondre à l'augmentation des besoins

Pour le géant de l'électricité de France, le programme industriel de nouveaux réacteurs répond "à l’augmentation des besoins électriques prévue dans la stratégie nationale bas-carbone". La société justifie l'installation de ces nouvelles technologies par son efficacité : "à partir des enseignements tirés de la réalisation de la tête de série construite à Flamanville, la puissance électrique de l'EPR2 permet de produire l’équivalent de la consommation électrique actuelle de la région Normandie", précise EDF à la CNDP.