Les grands projets de Villeurbanne

Entre grandes opérations urbaines, lignes de transports en commun et projets ambitieux, Villeurbanne s'apprête à changer de visage.

Le tram T6

Le prolongement de la ligne T6 des hôpitaux de l’Est lyonnais vers la Doua marque une révolution dans le développement du réseau de transport en commun lyonnais. Pour la première fois, une ligne forte ne se construit pas en direction de Lyon mais pour assurer une desserte entre les quartiers de Villeurbanne. Cette nouvelle ligne, longtemps promise, va traverser trois zones que la municipalité requalifie : Grandclément, Gratte-Ciel et l’ancienne friche ACI.

Le tram T9

Cette ligne, priorisée par la majorité métropolitaine, doit permettre de désenclaver les quartiers situés de l’autre côté du périphérique à Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Elle desservira Saint-Jean et le Mas du Taureau en allant de la Doua à la Soie. La ligne T9 vise entre 27 000 et 36 000 voyageurs par jour. Elle va nécessiter la création d’une nouvelle passerelle qui enjambera le canal de Jonage.

Le BHNS de l’Est lyonnais

Par pragmatisme, la Métropole de Lyon et le Sytral expérimentent une ligne de bus à haut niveau de service pour améliorer la desserte de l’Est lyonnais. L’outil est moins coûteux qu’un métro ou un tramway tout en garantissant une grande capacité d’emport. Pour aller de la Part-Dieu au carrefour des Sept-Chemins à Bron, le Sytral table sur 22 000 voyageurs par jour. La ligne va traverser le sud de Villeurbanne et le quartier Grandclément.