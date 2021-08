En septembre, la ville de Lyon célébrera ses athlètes olympiques et paralympiques

À la fin de l'été, entre les athlètes olympiques et paralympiques, une vingtaine de sportifs de Lyon ou évoluant dans des clubs lyonnais auront participé aux Jeux de Tokyo. Malgré quelques déceptions, plusieurs d'entre eux ont fait briller la ville en ramenant des médailles entre Rhône et Saône. La mairie organisera une cérémonie en septembre pour fête le retour de tous ses athlètes.

Alors que les XVIes Jeux paralympiques s’ouvrent ce mardi 24 août à Tokyo, en présence de cinq Lyonnais ou Lyonnaises, les athlètes évoluant dans la métropole ont déjà ramené plusieurs breloques du Japon, à l’issue des Jeux olympiques qui se sont terminés le 8 août. Au total, une vingtaine de sportifs auront participé à ces olympiades tokyoïtes avec plus ou moins de succès selon les disciplines.

Cet été, l’aviron a fait rayonner la métropole lyonnaise au travers du titre olympique des rameurs du Cercle d’aviron de Lyon, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias, et la médaille d’argent décrochée par les rameuses Claire Bové et Laura Tarantola. Gros pourvoyeur de médaille de la délégation française, l’escrime a également été bien représentée à Tokyo par la sabreuse lyonnaise Manon Brunet, qui a remporté le titre de vice-championne olympique par équipes et la médaille de bronze en individuelle.

Les sports collectifs un pourvoyeur de médaille majeur

Avec deux médailles d’or pour des sportifs de l’OL, homme et femme, une médaille d’argent pour la joueuse du Lou Rugby, Chloé Jacquet, ou encore les médailles de bronze et d’argent obtenues par des joueuses et ex-joueurs de basket de l’Asvel, plusieurs équipes lyonnaises ont également pris la lumière.

Engagée aux côtés des athlètes lyonnais, la Ville de Lyon a donc décidé d’organiser un évènement à l’Hôtel de Ville pour célébrer ses athlètes engagés cet été à Tokyo, comme le révélaient nos confrères de Tribune de Lyon. Selon nos informations, tout ne serait pas encore finalisé, mais une cérémonie "conviviale et inclusive", doit bien être organisée le 14 septembre prochain.