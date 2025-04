"En mode éthique" revient à Lyon afin de promouvoir une mode plus responsable

La seconde édition de l'événement "en mode éthique" se tiendra le 23 avril prochain à la Chapelle de la Trinité de Lyon. L'occasion de promouvoir une mode plus responsable face à l'explosion des enseignes de fast-fashion.

Le 23 avril prochain , l'événement "en mode éthique" revient pour la seconde fois à la Chapelle de la Trinité de Lyon. Organisé par l'association The Greener Good en partenariat avec la Métropole de Lyon, l'événement vise à promouvoir des alternatives à la fast-fashion. Pour cela, "en mode éthique" rassemble plusieurs créateurs locaux et écologiquement responsables au sein d'un grand marché ouvert au public. Des conférences seront également dispensées, tandis qu'un défilé de mode mettant en avant des produits durables viendra clôturer la soirée. L'occasion de lutter contre l'impact des grandes enseignes et de casser les stéréotypes autour de la mode éthique.

"Dans un contexte d’explosion des marques d’ultra fast-fashion, qui imposent des conditions de travail inhumaines et contribuent au dérèglement climatique et à la pollution, nous pouvons nous réjouir d’être sur un territoire qui continue d’innover et de proposer des initiatives locales pour toutes les occasions." témoigne Clémentine Mossé, fondatrice et directrice de l'association The Greener Good.

L'événement se tiendra à la Chapelle de la Trinité (2e) le 23 avril prochain de 17h à 21h30. Une conférence se tiendra à 19h, tandis que le défilé débutera à 19h45.

L'événement prévu le 23 avril prochain fait écho au mouvement national de la "Fashion Révolution", fondé suite à l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Un drame ayant entrainé la mort de 1100 personnes employées à confectionner des vêtements de grandes marques. "L'objectif de cet événement est de rappeler les vrais enjeux de la fast-fashion", explique Clémentine Mossé. Elle poursuit : "La surconsommation est un vrai problème écologique mais aussi humanitaire."

