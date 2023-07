Ce lundi midi, la première adjointe de la Ville de Lyon, Audrey Hénocque, a tenu un rassemblement devant la mairie à l'appel de l'Association des Maires de France (AMF).

Ce lundi, de nombreux maires et élus se sont réunis devant les parvis des mairies, à midi, à la suite d'un appel de l'Association des Maires de France. Cet appel vise à demander un retour au calme après plusieurs jours d'émeutes en France suite à la mot de Nahel, un jeune de 17 ans tué par un policier à Nanterre.

À 12h, place de la Comédie à Lyon, une centaine de personnes se sont rassemblées devant la mairie de la Ville. Une dizaine d'élus discutent, échangent, avant que n'arrive Audrey Hénocque, première adjointe de la Ville de Lyon.

Un soutien aux victimes de violences

Audrey Hénocque prend alors la parole, "partageant l’émotion et la tristesse de toutes et tous" concernant la mort de Nahel. L'occasion de ce discours est aussi celle d'apporter son soutien "à M Vincent Jeanbrun, maire de l'Haÿ-les-Roses et à M Olivier Aurojo, maire de Charly", des élus qui ont été confrontés à des violences ces derniers jours.

De même, la mairie de Lyon dit se tenir aux côtés des commerçants, "une nouvelle fois la cible de dégradations intolérables".

Un appel au calme

De plus, Audrey Hénocque a appuyé ses remerciements aux élus ainsi qu'aux "agents publics qui se mobilisent depuis plusieurs jours et plusieurs nuits pour les habitants et les habitantes". Le ton donné depuis plusieurs jours est uni, les élus espèrent un retour au calme. "Ensemble, nous appelons à l’apaisement et à la responsabilité de tous. Les dégradations et violences ne seront jamais une réponse à la crise démocratique".

À la fin du discours, certains entament la Marseillaise sur le parvis de la mairie. Les citoyens ont aussi l'occasion d'échanger avec les élus qui se montrent disponibles.

Ce midi, des rassemblements se sont également tenus dans la plupart des mairies d'arrondissement, ainsi qu'ailleurs dans la Métropole, notamment à Villeurbanne, Vénissieux, Bron, Oullins, Feyzin, Vaulx-en-Velin ou encore Décines-Charpieu.

Point sur le festival Entre Rhône et Saône

Audrey Hénocque, première adjointe de la Ville et en charge des grands évènements, fait aussi le point sur le festival Entre Rhône et Saône qui s'est tenu ce week-end. Si les chiffres officiels ne sont pas encore disponibles, elle formule un bilan assez positif du festival malgré l'annulation des activités après 20 h : "Tout ce qui était maintenu en journée avant 20 h a fonctionné, toutes les activités étaient pleines". "Il y a eu énormément de monde en journée et c'était l'objectif que les enfants, les familles continuent à profiter des activités qui étaient proposées par les associations malgré le contexte".