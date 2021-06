Élections régionales : une participation très faible en France à 17 heures

Seulement 26,72 % des électeurs se sont déplacés pour les élections régionales de 2021 en France.

La participation aux élections régionales et départementales entre 2015 et 2021 a perdu plus de 15 points, une chute vertigineuse. 26,72 % des électeurs français ont voté à 17 heures ce dimanche pour les élections régionales et départementales. À titre de comparaison, ils étaient 43,01 % pour les élections régionales de 2015, et 39,29 % pour celles de 2010.

Les élections ont été marquées par la crise sanitaire, une campagne réduite dans le temps et des problèmes de livraison des professions de foi. À cela s'ajoute une défiance croissante de la population dans le système politique et électoral, et un manque d'informations sur les compétences des régions et des départements.

À 17h dans le Rhône et la métropole de Lyon, la participation est de 22,80 %.

Lire aussi : Pourquoi les habitants boudent les élections régionales ? Reportage à Lyon