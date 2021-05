Élections régionales : Najat Vallaud-Belkacem dévoile ses têtes de liste 

La candidate Alternative aux élections régionales, Najat Vallaud-Belkacem, a dévoilé ses têtes de liste pour la Métropole de Lyon et le Nouveau Rhône.

On en sait un peu plus sur la liste Alternative, conduite par Najat Vallaud-Belkacem lors des élections régionales qui se tiendront les 20 et 27 juin prochain. Réunissant le Parti Socialiste (PS), le Parti Radical de Gauche (PRG) et plusieurs autres mouvements de gauche, la liste Alternative sera menée dans le Nouveau Rhône par Bernard Chaverot, l’ancien maire de Montrottier et membre du PRG, il sera accompagné par Christiane Constant, consultante en ressources humaines.

Du côté de la Métropole de Lyon, il n’y a pas de surprise puisque c’est Najat Vallaud-Belkacem (PS) en personne qui conduira la liste Alternative, en compagnie du président du PRG et haut fonctionnaire Guillaume Lacroix.

Présentation publique ce matin de nos candidats et de notre programme #Aura #alternative . Merci au Maires de Villeurbanne⁩, Vaulx-en-Velin, Bussières, Clermont-Ferrand et au président de la Métropole grenobloise pour votre présence et votre soutien ! 👉🏼https://t.co/xcjwYyExp1 pic.twitter.com/Gz5U5ou38O — Najat Vallaud-Belkacem (@najatvb) May 17, 2021

