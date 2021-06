Élections régionales : Grébert (EELV) s'impose à Lyon, qui est en tête dans chacun des arrondissements ?

La candidate écologiste Fabienne Grébert a remporté la majorité des voix à Lyon au deuxième tour des élections régionales, d'une courte tête face à Laurent Wauquiez (LR). Elle est en tête dans six arrondissements sur neuf. Tour d'horizon.

Dans les 1er, 3ème, 4ème, 7ème, 8ème et 9ème arrondissements de Lyon, la liste d'union de gauche, menée par l'écologiste Fabienne Grébert est arrivée en tête des suffrages du deuxième tour des élections régionales. À l'échelle de la ville, elle remporte 47,63 % des voix, et devance Laurent Wauquiez (LR) de quelques pourcents, puisqu'il totalise 45,42 % des voix. Il arrive en tête dans les trois autres arrondissements.

Andréa Kotarac (RN), de son côté, réalise un faible score à Lyon avec 6,95 % des suffrages. Il ne dépasse quasiment jamais 7 % des suffrages dans chacun des arrondissements. Le candidat RN réalise son meilleur score dans le 8ème arrondissement avec 10,81 % des voix.

Fabienne Grébert remporte le scrutin dans presque tous les arrondissements qui avaient placé les Verts en tête lors des élections municipales 2021, sauf le 5ème arrondissement. L'écologiste enregistre de bons scores dans les 1er et 4ème arrondissements, les plus marqués à gauche de la Ville. Dans les populaires 3ème et 8ème arrondissements, elle s'impose mais moins largement. À l'inverse, les 2ème et 6ème arrondissement, traditionnellement de droite, ont placé Laurent Wauquiez en tête.

Voici les résultats, arrondissements par arrondissements

1er : Grébert 70,92 % ; Wauquiez 25,39 % ; Kotarac : 3,69 %

2ème : Wauquiez 58,16 ; Grébert 34,92 % ; Kotarac 6,91 %

3ème : Grébert 47,25 % ; Wauquiez 45,89 % ; Kotarac 6,86 %

4ème : Grébert 56 % ; Wauquiez 39,42 % ; Kotarac 4,58 %

5ème : Wauquiez 54,49 % ; Grébert 38,58 % ; Kotarac 6,93 %

6ème : Wauquiez 62,93 % ; Grébert 31,20 % ; Kotarac 5,86 %

7ème : Grébert 58,20 % ; Wauquiez 34,61 % ; Kotarac 7,18 %

8ème : Grébert 46,84 % ; Wauquiez 42,35 % ; Kotarac 10,81 %

9ème : Grébert 51,29 ; Wauquiez 40,04 % ; Kotarac 8,66 %

