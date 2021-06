Élections régionales : encore des problèmes signalés dans la distribution des professions de foi

Lors du premier tour des élections régionales et départementales du 20 juin, marqué par une forte abstention, de nombreux électeurs avaient rapporté ne pas avoir reçu les professions de foi des candidats. Le problème semble se poser à nouveau pour ce second tour.

Ce dimanche 27 juin, il semble que la question de la distribution des professions de foi veuille à nouveau s’immiscer dans le scrutin des élections régionales et départementales. Censés informer les électeurs sur les programmes et les listes présentes aux élections, ces documents de propagande n'ont à nouveau pas été distribués à un certain nombre d’électeurs, comme nous le signalent plusieurs internautes.

Toujours pas de professions de foi dans nos boîtes aux lettres — kunstlinger marianne (@kuslinger) June 26, 2021

Contactée en milieu d’après-midi, ce dimanche, la préfecture du Rhône n’avait pas encore de chiffres à fournir quant au nombre de personnes qui pourraient être concernées par ces soucis de distribution dans le département.

Toujours pas de distribution des professions de foi à #Lyon 2, on se moque des électeurs — Dom Fontaine 😷 🌿🏔🚴‍♀️ (@DDona69) June 26, 2021

Rappelons que les deux prestataires chargés de la distribution de la propagande électorale pour les élections régionales et départementales, La Poste et Adrexo, ont été convoqués lundi dernier par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il leur avait alors "demandé expressément de garantir que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent pas pour le second tour", ce dimanche. Avant ce second tour, le ministère de l'Intérieur avait également décidé de mettre en ligne les professions de foi sur son site.

il faut signaler la non reception des professions de foi par de nombreux lyonnais ! — erik bessmann (@eriklyonukraine) June 27, 2021

Lire aussi : Gros couac dans la distribution des professions de foi pour les élections régionales : reportage et colère dans la Métropole de Lyon