Élections régionales : les professions de foi disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur

Après les dysfonctionnements dans la distribution des professions de foi lors du 1er tour des élections régionales, le ministère de l'Intérieur a pris plusieurs mesures. Notamment la mise en ligne des professions de foi sur son site.

Les électeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes peuvent dès à présent retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur les professions de foi des trois listes présentes au second tour des élections régionales. Ce sont les listes de Laurent Wauquiez (LR), Fabienne Grébert (EELV et union de gauche) et Andréa Kotarac (RN).

Lors du premier tour, la société privée chargée de distribuer les professions de foi n'a pas rempli ses missions. Une partie des électeurs en France, et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, n'a pas reçu la propagande électorale. Le ministère de l'Intérieur a convoqué le distributeur, et la Poste a repris en charge une partie des distributions. D'autres mesures ont été prises, notamment la mise en place d'un numéro et d'un mail par département pour que les maires fassent remonter tous soucis. La propagande électorale pourra être distribuée jusqu'à samedi 26 juin pour le second tour.

Lire aussi : Gros couac dans la distribution des professions de foi pour les élections régionales : reportage et colère dans la Métropole de Lyon