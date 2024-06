Elections législatives : le RN souhaite une "union des patriotes, de droite comme de gauche"

Arrivé en tête dans quatre circonscriptions du Rhône, le Rassemblement national pourrait être confronté à un barrage républicain.

Ce dimanche, le Rassemblement national s'est placé en tête des résultats du premier tour des élections législatives anticipées dans quatre circonscriptions du Rhône : les 8e, 9e, 11e et 13 circonscriptions. Tiffany Joncour, candidate du parti à la flamme dans la 13e circonscription s'est félicité "d'un très beau résultat qui confirme la dynamique initiée lors des élections européennes".

"Comment des patriotes sincères de gauche pourraient maintenant soutenir quelqu'un qui a porté la réforme des retraites" Alexandre Humbert-Dupalais, candidat RN dans la 11e circonscription Tweet

Alors que le parti d'extrême droite pourrait être confronté à l'hypothèse d'un barrage républicain, Tiffany Joncour considère que "les Français ne sont plus dupes et ne se laissent pas berner par toutes ces histoires de barrage. Ils sont libres de leur choix, cela ne me fait pas peur".

Dans la 11e circonscription, le candidat de la gauche, Abdel Yousfi, arrivé en troisième position avec plus de 20 % des suffrages exprimés a de son côté annoncé se retirer au profit du candidat Ensemble Jean-Luc Fugit, qui a de son côté obtenu un peu plus de 26 % des voix. Arrivé en tête avec plus de 36 % des suffrages exprimés, le candidat RN Alexandre Humbert-Dupalais "ne comprend pas comment des patriotes sincères de gauche pourraient maintenant soutenir quelqu'un qui a porté la réforme des retraites", et appelle à une "union des patriotes, de droite comme de gauche".

