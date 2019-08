Effondrement à Lyon : une expertise en cours, les habitants relogés

Le 5e étage d'un immeuble s'est effondré dimanche soir au 4 rue Giuseppe Verdi, dans le 1er arrondissement de Lyon. Il n'y a pas eu de victime. Une expertise est en cours pour connaître les circonstances de l'effondrement.

Le 5e étage d'un immeuble s’est effondré sur le 4e dimanche soir un peu avant 21h au 4, rue Giuseppe Verdi, dans le 1er arrondissement de Lyon. Une petite rue où il y a plusieurs restaurants. A deux pas de l'Hôtel de Ville et de l'Opéra.

Fort heureusement, il n'y a pas eu de victime. Une seule personne a été légèrement blessée. Dix personnes ont été évacuées. Elles ont été relogées par la ville de Lyon dans un hôtel à proximité.

Une expertise est en cours

Ce lundi matin, les causes de l'effondrement ne sont pas encore connues. Une expertise avec les pompiers et les services sécurité-prévention de la ville de Lyon débute ce lundi pour déterminer quelles mesures seront mises en places pour sécuriser l'immeuble et quand le retour des habitants sera possible.

Il n'y a aucune menace pour les passants dans la rue. Ainsi, depuis ce lundi matin, le dispositif de sécurité a été levé dans le secteur.

