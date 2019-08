Lyon : le 5e étage d’un immeuble s’effondre en plein centre de Lyon

Le 5e étage d’un immeuble s’est effondré sur le 4e dimanche soir un peu avant 21h au 4, rue Giuseppe Verdi, dans le 1er arrondissement de Lyon. Fort heureusement, il n’y a pas eu de victime.

Cela s’est passé en plein centre de Lyon. A deux pas de l’Hôtel de Ville et de l’Opéra. Dans un quartier où pullulent les bars et les restaurants. Dimanche soir, un peu avant 21h, le 5e étage d’un immeuble s’est affaissé et écroulé sur le 4e.

L’effondrement s’est produit au 4, rue rue Giuseppe-Verdi, dans le 1er arrondissement de Lyon. Très vite, les secours sont arrivés sur les lieux. Le quartier a rapidement été bloqué et un important dispositif de sécurité a été mis en place.

L'immeuble peut-il s'écrouler en entier ?

Les habitants ont été évacués mais aucune victime n’est à déplorer. Une seule personne a légèrement été blessée.

Ce lundi matin, encore, le quartier était bouclé en attendant de connaître ce qu’il avait bien pu se passer et s’il y avait un risque d’effondrement de l’ensemble du bâtiment. Une réunion de sécurité est prévue ce lundi matin entre secours et la Ville de Lyon.