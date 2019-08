Effondrement du 5e étage d'un immeuble à Lyon : ce que l'on sait ce lundi

Le 5e étage d'un immeuble s'est effondré dimanche soir en plein centre de la ville, au 4 rue Giuseppe Verdi, dans le 1er arrondissement de Lyon. Il n'y a pas eu de victime. Les causes de l'effondrement ne sont pas encore connues.

Que s'est-il passé ?

Le 5e étage d'un immeuble s’est effondré sur le 4e dimanche soir un peu avant 21h au 4, rue Giuseppe Verdi, dans le 1er arrondissement de Lyon. Très vite, les secours sont arrivés et le quartier de l'Opéra a été bloqué.

Où ça s'est passé ?

En plein centre ville de Lyon, rue Giuseppe Verdi, une petite rue où il y a plusieurs restaurants. A deux pas de l'Hôtel de Ville et de l'Opéra.

Des victimes sont-elles à déplorer ?

Fort heureusement, non. L'affaissement du 5e étage de l'immeuble n'a fait aucune victime. Dix personnes ont été évacuées. Une personne a été légèrement blessée. Elle a rapidement été pris en charge par les secours.

Le quartier est-il encore bloqué ?

Non, ce lundi matin, le dispositif de sécurité a été levé dans le secteur. A 8h30 ce lundi, la rue Giuseppe Verdi avait retrouvé son calme traditionnel d'un lundi matin, qui plus est au mois d'août. Du côté des pompiers, on précise que l'intervention est terminée.

Quelles sont les causes de cet effondrement ?

Ce lundi matin, les causes de l'effondrement ne sont pas encore connues. Une réunion de sécurité est prévue ce lundi entre les secours et la ville de Lyon.