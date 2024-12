Alors que l'intersyndicale de la fonction publique appelle à la grève ce jeudi 5 décembre, plusieurs écoles lyonnaises seront totalement fermées.

L'intersyndicale appelle les agents de la fonction publique à se mobiliser, jeudi 5 décembre, partout en France afin de protester contre des mesures annoncées par le gouvernement Barnier. Celles-ci concernent l'installation de trois jours de carence (au lieu d'un seul), la diminution de l’indemnisation des jours d’arrêt maladie et le non-versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat.

À quoi s'attendre dans les écoles ?

D'après les estimations du syndicat majoritaire dans les écoles maternelles et élémentaires, FSU-SNUipp 69, plus de 70 % d’enseignants et d’AESH seront grévistes dans le Rhône. Néanmoins, sur les 850 écoles que totalisent le département, seules 265 ont fait remonter leurs chiffres de grève.

Une centaine d'entre-elles sera fermée, ce jeudi. À Lyon, 163 écoles sur 207 sont concernées par cette grève. 125 restaurants scolaires, 46 garderies du matin et 59 accueils "PEPS du soir" seront fermés (toutes les informations à retrouver ici). Les écoles totalement fermées sont les suivantes : écoles maternelle et élémentaire Claudius Berthelier (7e arr.), école élémentaire Anatole France (3e arr.), école maternelle Meynis (3e arr.), école maternelle Condorcet (4e arr.), écoles maternelle et élémentaire Fulchiron (5e arr.), école maternelle Antoine de Saint Exupéry (3e arr.), école maternelle Louis Pasteur (8e arr.), école maternelle Georges Lapierre (4e arr.), école maternelle, Philibert Delorme (8e arr.), école élémentaire Louis Pradel (6e arr.).

Un service minimum assuré par la Ville de Lyon

Dans les écoles comprenant au moins 25 % d'enseignants grévistes, les enfants peuvent être accueillis dans les deux gymnases mis à disposition. Cet accueil se fera dans les gymnases Jean Généty (1er arr.) et Georges Clémenceau (7e arr.), de 8h30 à midi et de 14h15 à 16h45.

Par ailleurs, une mobilisation est organisée, avec un départ sur la place Jean Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon, en fin de matinée, entre 11 h et 11h30. Les agents de la fonction publique en grève prendront ensuite la direction de la préfecture du Rhône, dans le 3e arrondissement lyonnais.

Retrouvez ci-dessous la liste de toutes les écoles fermées dans le Rhône et la métropole de Lyon.