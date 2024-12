Dans un communiqué commun, les groupes de gauche à la Région Auvergne-Rhône-Alpes demandent à l'exécutif de soutenir les universités, qui déplorent d'importantes difficultés financières.

Après la conférence de presse tenue par l'université Lumière Lyon 2 et l'École normale supérieure de Lyon, déplorant une "situation financière assez dramatique", les représentants de la gauche à la Région Auvergne-Rhône-Alpes dénoncent les coupes budgétaires à l'égard de l'enseignement supérieur prévues dans la forme actuelle du projet de loi de finance pour l'année 2025. "De nombreuses universités risquent d’être déficitaires du fait des réductions budgétaires annoncées par le futur ex gouvernement de Michel Barnier, écrivent-ils. C’est le cas par exemple de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne qui a annoncé un déficit prévisionnel de 5,6 millions d’euros".

Une proposition portée par la gauche

Et proposent : "La Région, qui avait déclaré “être en capacité de faire face” (propos de Nicolas Daragon, Ndlr) aux effets des coupes budgétaires du fait de sa gestion des finances, pourrait leur venir en aide afin de soutenir l’enseignement supérieur et la recherche". Ce mardi, la président de l'université Lumière Lyon 2, Isabelle von Bueltzingsloewen, indiquait : "Nous avions un déficit de 2 millions d'euros l'année dernière, mais là, on est en train de prendre le mur." A terme, les établissements pourraient être amenés à réduire les services proposés aux étudiants, voire le nombre d'admissions et de formations proposées.

Dans leur communiqué de presse, les groupes écologistes, socialistes, insoumis et du centre-gauche affirment qu'ils porteront une proposition commune "visant à soutenir financièrement les universités d’Auvergne-Rhône-Alpes" lors de l'examen du budget régional à la prochaine assemblée plénière les 19 et 20 décembre prochains. "Nous refusons que l’avenir de notre jeunesse soit sacrifié au nom de restrictions budgétaires", concluent-ils.

