Drôme : Valence accueille un grand festival de la gastronomie

Le festival Valence en gastronomie revient du 12 au 15 septembre sur le Champ de Mars pour de nouvelles expériences culinaires.

Au cœur de Valence, le festival est la promesse de découvertes culinaires, de dégustations, shows gastronomiques et soirées animées. L’excellence et le savoir-faire des producteurs locaux seront ainsi mis à l'honneur les 12, 13, 14 et 15 septembre prochains.

Produits locaux, ateliers cuisine et grand dîner

Cette année encore, Valence en gastronomie propose un large programme. Les visiteurs pourront découvrir pendant quatre jours les produits de nombreux artisans et producteurs locaux. Des démonstrations de grands chefs cuisiniers leur seront proposées ainsi que des cours de cuisine et débats variés. Le samedi, une grande compétition opposera d'ailleurs deux familles de la Drôme et de l'Ardèche. Celles-ci devront réaliser un plat et un dessert à partir d'un panier d'ingrédients fourni. Enfin, un marché tenu par des enfants sera installé sur le Champ de Mars le week-end.

Chaque soir de l'évènement, différentes animations sont également prévues. Les 12 et 13 septembre, vingt maisons gastronomiques étoilées ou montantes proposeront un dîner hors du commun. Une expérience culinaire à découvrir sur réservation moyennant 59 euros par tête. Au programme du samedi soir : musique, dégustations, spectacles vivants et culinaires. Le festival sera clôturé par une soirée festive et conviviale animée par DJ Koufach. Le programme détaillé est à retrouver sur la page de l'évènement.

