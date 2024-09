Ain : 2 000 personnes attendues pour un rassemblement évangélique 

Installées depuis ce mercredi 4 septembre sur les terrains de l’aérodrome de Bourg-Jasseron dans l’Ain, 2 000 personnes se réunissent pour un événement évangélique régional jusqu’au 15 septembre.

Les terrains de l’aérodrome de Bourg-Jasseron dans l’Ain ont vu plus de six cents caravanes s’installer hier, mercredi 4 septembre, dans le cadre d’un rassemblement évangélique régional. D’après Le Progrès, ce rassemblement, organisé par l’association Action grands passages (AGP), devrait réunir plus de 2 000 croyants de la communauté du voyage jusqu’au 15 septembre.

Un chapiteau central a été installé afin que des célébrations se déroulent tous les matins à 8 heures, avant un temps d’enseignement de la Bible. Les moments de prières commenceront vendredi 6 septembre, après que tous les pèlerins soient arrivés.